Vestibulinho das Etecs será neste domingo em todo o Estado

Os portões serão abertos às 12h30 e fechados pontualmente no horário de início da prova. A organização orienta que os candidatos cheguem com antecedência para localizar suas salas e evitar imprevistos. Os locais de exame podem ser consultados no site oficial: vestibulinho.etec.sp.gov.br.

A estrutura do Vestibulinho varia conforme o tipo de curso escolhido:

Cursos Técnicos (primeiro módulo – presencial, semipresencial ou online): 50 questões de múltipla escolha, com conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II, além de temas que desenvolvem pensamento crítico e responsabilidade social.

Vagas Remanescentes (segundo módulo): 30 questões específicas sobre as competências do primeiro módulo do curso técnico; é necessário acertar pelo menos 16 questões para se classificar.

Especializações Técnicas: 30 questões objetivas sobre conhecimentos específicos da habilitação técnica anterior. Para a especialização em Gestão de Projetos (EaD), as 30 questões são divididas entre Português/Comunicação (15) e Matemática (15).

O Manual do Candidato, com detalhes sobre os conteúdos e orientações gerais, está disponível no site do Vestibulinho.

Serviço