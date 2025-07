Motorista embriagado dirige BMW na contramão e acaba preso

O veículo foi interceptado no quilômetro 1 da via de acesso ao município de Guararapes. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez: desequilíbrio, voz pastosa, olhos vermelhos, agressividade e forte odor de álcool. Ao ser detido, o homem ficou exaltado e precisou ser algemado.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada após receber informações de que um veículo preto trafegava no sentido contrário da via, entre Guararapes e Araçatuba . Uma equipe de resgate da Concessionária ViaRondon passou a seguir o carro até a chegada dos policiais.

Durante o transporte até a Central de Flagrantes de Araçatuba, o motorista chutou diversas vezes o compartimento de presos da viatura, causando danos ao veículo policial. Na delegacia, foi constatado que ele dirigia com a carteira de habilitação vencida. O teste do etilômetro confirmou a embriaguez, com resultado de 0,61 miligramas de álcool por litro de ar alveolar - valor quase o dobro do limite considerado crime de trânsito.

Ele permaneceu preso, autuado por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio público. A BMW, apesar de estar com a documentação regular, foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária.