Veja o funcionamento das lojas em Araçatuba e Birigui no feriado

Na próxima quarta-feira, 9 de julho, o estado de São Paulo celebra o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, e o comércio da região funcionará em horário especial. Em Araçatuba, as lojas estarão abertas das 9h às 15h, segundo a Acia (Associação Comercial de Araçatuba), enquanto em Birigui, o comércio permanecerá fechado, conforme informou a Associação Comercial e Industrial da cidade.

Além das lojas de rua, supermercados, hipermercados de Birigui e Araçatuba, bem como os shoppings centers de Araçatuba também estarão abertos no feriado de 9 de julho, porém com horários especiais de funcionamento, definidos por cada unidade. A recomendação é que os consumidores verifiquem diretamente com os estabelecimentos os horários de abertura e fechamento, já que podem variar conforme a política interna de cada empresa.

O 9 de julho é feriado estadual e marca a data em que tropas paulistas se rebelaram contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo uma nova constituição para o Brasil. A Revolução Constitucionalista de 1932 é considerada um dos momentos históricos mais importantes da luta por democracia no país, sendo homenageada anualmente com o feriado em São Paulo.