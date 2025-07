Nova frente política alinha região ao governo Tarcísio

Em uma articulação que movimenta o cenário político regional, o líder popular Paulo Henrique Ulian, o Paulão do Povo, firmou parceria com o deputado estadual Tomé Abduch, vice-líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O objetivo é fortalecer a presença da direita no Noroeste Paulista e viabilizar investimentos em agronegócio, segurança pública e saúde.

Durante encontro recente na Alesp, os dois acertaram a criação de uma frente política para o desenvolvimento da região, com foco em pautas conservadoras, defesa do produtor rural e gestão pública eficiente em pequenos e médios municípios.

Tomé Abduch, engenheiro civil, é um nome da direita paulista, com atuação nacional como ativista e comentarista, defendendo moralidade pública, liberdade econômica e forças de segurança. É um dos principais articuladores do Palácio dos Bandeirantes no Legislativo.