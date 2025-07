Foragido da Justiça é capturado pela PM em Birigui

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (2), por volta da 1h08, durante patrulhamento na Vila Bandeirantes, em Birigui. A abordagem aconteceu na esquina da Rua América com a Rua Groelândia, local já conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico e uso de entorpecentes.

Durante a ação preventiva, os policiais abordaram um grupo de indivíduos. Após consulta no sistema, um dos homens foi identificado como foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Conforme a PM, o indivíduo possuía pena remanescente de 1 ano, 9 meses e 23 dias a cumprir em regime fechado. Informado sobre o mandado, ele recebeu voz de prisão no local e foi conduzido ao plantão policial de forma pacífica, sem a necessidade do uso de algemas.