Tarcísio nomeia novo comandante do Corpo de Bombeiros de SP

O Governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (2) a nomeação do coronel Alexandre Merlin como novo comandante do Corpo de Bombeiros do Estado. A troca de comando foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e ocorre após a saída do coronel Nilton Zacarias, que passa para a reserva da Polícia Militar.

Aos 54 anos, o coronel Merlin possui uma carreira sólida e extensa na corporação. Ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1992 e foi declarado aspirante a oficial em 1994. Em maio de 2022, alcançou o posto de coronel. É doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, título obtido pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da PM paulista.

Ao longo de sua trajetória, acumulou experiência em diversas frentes da corporação, com atuação destacada no 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, no 1º Grupamento de Busca e Salvamento, no Comando de Bombeiros Metropolitano, na Corregedoria da PM, além de passagens pelo Comando do Corpo de Bombeiros, pelo Comando de Bombeiros do Interior (em Ribeirão Preto) e pela Escola Superior de Bombeiros.