Clássico entre AEA e Bandeirante agita fim de semana no Paulista

Um dos clássicos mais tradicionais do futebol de base do interior paulista está marcado para este domingo, 6, às 14 horas com o primeiro jogo no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui. A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) e o Bandeirante Esporte Clube irão se enfrentar pelas categorias sub-11 e sub-12 do Campeonato Paulista, em um confronto que promete mexer com as duas cidades e reunir grande público nas arquibancadas, já que a entrada é franca.

No último fim de semana, a AEA teve rodada difícil jogando em casa, no Estádio Adhemar de Barros, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O time sub-11 sofreu uma derrota por 5 a 0 diante do Presidente Prudente, e o sub-12 também acabou superado pelos prudentinos, perdendo por 3 a 0. Com os resultados, a equipe sub-11 ocupa a penúltima colocação do grupo, com 6 pontos, enquanto o sub-12 amarga a lanterna, com apenas 5 pontos conquistados.

Já o Bandeirante, que enfrentou o Marília em casa, no Estádio Pedrão, mostrou força e vem embalado para o clássico. No sub-11, a equipe biriguiense venceu por 2 a 1 no tempo normal e ainda conquistou o ponto extra nas penalidades. No sub-12, o placar também foi 2 a 1 para o Leãozinho, mas o Marília levou a melhor nos pênaltis. Com os resultados a equipe de Birigui está na vice liderança no sub-11 e lidera o sub-12.