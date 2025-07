Futebol movimenta o ‘Pedrão’ no feriado com entrada solidária

O Estádio Pedro Marim Berbel, em Birigui, recebe no próximo feriado de 9 de julho o 1º Futebol Solidário, promovido pela Rádio Pérola FM. O evento une esporte e solidariedade: a entrada é gratuita, mas cada participante deve doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho, destinados a entidades assistenciais do município.

A programação começa às 8h30 com um amistoso das categorias de base: Sub-10 do Bandeirantes x Grêmio Araçá, incentivando novos talentos. Às 10h, ocorre a partida principal, reunindo locutores da rádio, convidados especiais e jogadores amadores da região. A transmissão será ao vivo pelo canal da Pérola FM no YouTube, com narração de Alex Brasileiro.

A iniciativa surgiu durante o programa do gerente da rádio, Adriano Biscola, e ganhou força com apoio de ouvintes, empresários locais e patrocinadores. A prefeita Samanta e outras autoridades municipais já confirmaram presença.