Extinção de mandato ameaça vereador mais votado de Birigui

A solicitação tem como base decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve a condenação de Fermino por crime de calúnia, em processo já transitado em julgado. A Primeira Turma da Corte, composta pelos ministros Cristiano Zanin (presidente da Turma), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino — que também foi o relator do caso — negou por unanimidade o recurso da defesa.

O vereador José Fermino Grosso, (PP), o mais votado nas eleições municipais de 2024, está no centro de uma possível crise institucional em Birigui . Um requerimento solicitando a extinção do seu mandato eletivo foi protocolado na manhã desta terça-feira (1º) na Câmara Municipal e já está em tramitação.

Procurado pela reportagem, o presidente da Câmara de Birigui, Pastor Reginaldo, (PL), confirmou o recebimento do requerimento, mas informou que o caso ainda está em fase preliminar: “Não conseguimos falar neste momento, pois foi protocolado ainda pela manhã e está em trâmite no protocolo. Tecnicamente será avaliado e, assim que tivermos uma informação precisa, vamos divulgar”, afirmou.

A tramitação seguirá os procedimentos previstos na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara.

Vereador mais votado presidiu sessão de posse

Com forte base eleitoral, Fermino foi o mais votado nas eleições de 2024 e, por esse motivo, presidiu a sessão solene de posse do Legislativo em janeiro deste ano. Agora, o futuro do seu mandato está no desenrolar jurídico e político do caso.

Parlamentar não respondeu