Prefeitura estende intervenção na Santa Casa por mais 180 dias

A Prefeitura de Birigui decidiu prorrogar por mais 180 dias a intervenção municipal na Santa Casa da cidade, mantendo o controle administrativo do hospital por tempo adicional. A extensão do prazo foi oficializada por meio do Decreto nº 7.820, de 27 de junho de 2025, publicado nesta segunda-feira (30) no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Assinado pela prefeita Samanta Borini, o novo período de intervenção começa a contar a partir desta terça-feira, 1º de julho de 2025. Com isso, a gestão municipal amplia uma medida que teve início em fevereiro de 2022, com o objetivo de reorganizar os serviços e garantir atendimento digno à população usuária do SUS.

Segundo a justificativa do decreto, a intervenção permanece necessária devido ao risco iminente de descontinuidade nos serviços hospitalares, o que poderia comprometer o atendimento à população de Birigui e dos municípios vizinhos.