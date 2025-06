Vereadores sugerem uso de R$ 1,2 milhão do duodécimo para frotas

De acordo com Sol, tanto a Saúde quanto a Sosp operam com veículos desgastados, o que compromete o transporte de pacientes e a segurança dos servidores. Ela lembrou ainda que já viabilizou, por meio de parlamentares do seu partido, R$ 650 mil em emendas, incluindo R$ 300 mil da deputada estadual Dani Alonso (PL), especificamente para a aquisição de quatro veículos para transporte de pacientes em terapias.

A proposta foi feita nesta segunda-feira (30) pela vereadora Sol do Autismo (PL), após o anúncio da devolução de R$ 1,2 milhão pela Câmara Municipal. Essa é a segunda parcela devolvida neste ano a primeira foi em abril, no mesmo valor, e serviu como aporte financeiro emergencial ao sistema de transporte coletivo da cidade.

O vereador Damião Brito também reforçou o pedido, destacando a necessidade de um veículo apropriado para o transporte dos trabalhadores da Sosp, além da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Ele relatou que, atualmente, os servidores estão sendo levados em uma perua velha e inadequada para as condições de trabalho.

A presidente da Câmara, vereadora Edna Flor (Podemos), confirmou que os R$ 1,2 milhão já foram transferidos ao orçamento da Prefeitura, ficando agora a cargo do Executivo definir as prioridades para aplicação da verba.

Ela destacou que a devolução fracionada do duodécimo segue orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como forma de permitir o uso antecipado e estratégico dos recursos não utilizados pelo Legislativo, evitando as devoluções concentradas apenas no fim do ano.