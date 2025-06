Showroom da Netmak facilita a vida de quem move a economia

Do agronegócio à indústria, do comércio à construção civil, todos dependem da logística interna para garantir produtividade, segurança e fluidez na operação. No interior paulista, essa necessidade se intensifica diante dos desafios logísticos enfrentados por empresas distantes dos grandes centros.

Foi pensando nisso que a Netmak, referência nacional em empilhadeiras e soluções de movimentação de carga, abriu um showroom físico em Presidente Prudente. A iniciativa aproxima a marca de empresas locais, oferecendo equipamentos à pronta entrega e atendimento especializado na região. O objetivo? Agilizar processos e apoiar o crescimento de quem movimenta a economia.

O desafio de operar no interior

Empresas do interior muitas vezes enfrentam gargalos logísticos que atrasam a entrega de insumos e equipamentos. Prazos estendidos, altos custos de frete e burocracias na negociação com fornecedores distantes são problemas recorrentes. Para negócios que operam com margens apertadas ou em ritmo acelerado, cada dia de atraso significa perda de produtividade.

Além disso, é comum que empresas adiem o investimento em equipamentos logísticos por falta de acesso rápido ou dificuldade em encontrar soluções adaptadas à sua realidade. A consequência disso é a operação manual, improvisada e arriscada, o oposto da eficiência necessária para competir no cenário atual.

A solução está mais perto do que você imagina

A chegada do showroom da Netmak em Presidente Prudente representa uma virada de chave para muitos desses negócios. Agora, empresas da região têm acesso local a empilhadeiras com entrega imediata, eliminando a espera e permitindo decisões mais rápidas.

Localizado na Avenida Joaquim Constantino, 4.719, o espaço foi pensado para aproximar a experiência digital da Netmak de um atendimento consultivo e presencial. É possível ver os equipamentos de perto, testar funcionalidades, tirar dúvidas técnicas com a equipe e fechar negócio na hora, tudo com a robustez e qualidade já reconhecidas da marca.

Atendimento técnico e condições facilitadas

Mais do que vender equipamentos, a proposta do showroom é entender as dores do cliente local e oferecer uma solução real. A equipe em Presidente Prudente está preparada para orientar empresários, gestores e operadores sobre o modelo ideal para cada tipo de carga, espaço físico e rotina operacional.

Outro diferencial é a flexibilidade comercial. Estando na região, a Netmak consegue oferecer condições de pagamento alinhadas com a realidade dos clientes locais, além de eliminar etapas burocráticas comuns em negociações à distância.

Além disso, a marca oferece soluções financeiras personalizadas, como consórcio estruturado e linha de crédito exclusiva com até 60 meses para pagar. Isso permite que o investimento em equipamentos logísticos se encaixe no planejamento financeiro da empresa, sem comprometer o capital de giro.

Um aliado estratégico para empresas da região

A presença física da Netmak em Presidente Prudente facilita a vida de quem precisa agir rápido. Empresas não precisam mais esperar semanas por uma empilhadeira ou improvisar com equipamentos antigos. Com a Netmak ao lado, é possível escolher, testar e levar o equipamento ideal no mesmo dia.

Além disso, o contato direto com a equipe técnica cria um relacionamento mais próximo e confiável, que vai além da venda. A Netmak se posiciona como parceira de longo prazo, oferecendo suporte pós-venda, peças de reposição e acompanhamento para garantir o melhor desempenho dos equipamentos.

Agende sua visita e transforme sua operação

Se a sua empresa precisa de mais eficiência na movimentação de cargas, a solução está logo ali, em Presidente Prudente. Venha conhecer o showroom da Netmak, descubra os modelos disponíveis para pronta entrega e converse com quem entende de logística e operação.