Cobertura da vacina da gripe em Araçatuba não passa de 39%

O balanço revela que 19.053 idosos foram vacinados (47,10%), seguidos por 6.048 pessoas com comorbidades (57,35%). Entre os profissionais da saúde, apenas 30,78% se vacinaram. O índice entre crianças de seis meses a seis anos é de 20,89%, o menor entre os públicos-alvo.

Até agora, 47.833 pessoas receberam a vacina, sendo 33.752 dentro dos grupos prioritários e 14.801 da população em geral. O imunizante segue disponível para toda a população com mais de seis meses de idade nas UBSs, de segunda a sexta, das 7h às 19h. Três unidades funcionam até as 22h.

Araçatuba vacinou apenas 38,54% do público prioritário contra a gripe até esta sexta-feira (27), segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A meta é imunizar 90% dos grupos considerados de risco, como idosos, crianças e gestantes, mas a procura segue muito abaixo do esperado.

De janeiro até agora, o município confirmou 132 casos de influenza A (H1N1) e cinco de influenza B. Seis pessoas morreram em decorrência do vírus, entre elas uma bebê de oito meses e idosos com mais de 60 anos. A chegada do inverno aumenta o alerta para complicações respiratórias.

A diretora de Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, reforça a importância da vacina e de cuidados básicos como lavar as mãos, evitar aglomerações e manter ambientes ventilados. Em caso de sintomas gripais, é fundamental procurar atendimento médico rapidamente.