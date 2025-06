AEA vence o Noroeste em casa e conquista pontos na Copa Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) venceu o Noroeste por 2 a 0, em casa, na noite desta sexta-feira (27). O jogo foi disputado no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, e marcou a partida promissora da equipe araçatubense na competição estadual.

O placar foi inaugurado ainda no primeiro tempo, quando Guilherme Damacena, do Noroeste, desviou contra o próprio patrimônio após uma jogada de pressão do ataque do AEA. No segundo tempo, Lucas Silva ampliou o marcador, garantindo a vitória com autoridade para o time da casa.

Com o resultado, o AEA soma pontos importantes na Copa Paulista e demonstra força no campeonato. O próximo desafio será no sábado seguinte, dia 5 de julho, às 17h, contra o Grêmio Prudente. A partida acontecerá no estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente.