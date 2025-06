Ação com helicóptero Águia prende gerente do tráfico no São José

Uma operação coordenada da Polícia Militar, com apoio do helicóptero Águia, terminou com a prisão de um homem apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro São José, em Araçatuba. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (27) e também resultou na apreensão de um adolescente que atuaria como “olheiro” do esquema criminoso.

A mobilização começou quando uma viatura da PM avistou o menor em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu e tentou se esconder em uma residência no cruzamento das ruas Fundador Paulino Gatto e José Falco. Com escoriações visíveis nos braços e pernas, causadas durante a fuga pelos muros das casas vizinhas, o jovem foi encontrado escondido e acabou revelando detalhes do tráfico local.

Segundo a PM, o adolescente estava em contato com um indivíduo que o monitorava via rede clandestina de comunicação, conhecida como "rede de olheiros". Ele informou que o responsável por coordenar o tráfico na região havia passado pela manhã para buscar drogas em sua residência, onde havia grande quantidade de entorpecentes.