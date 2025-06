Hacker aponta suposto esquema de extorsão envolvendo ex-prefeito

Segundo Patrick, ele foi procurado no final de 2020 por Willian, conhecido como Buio, filho de Aparecido Saraiva da Rocha, o “Cido Bicheiro”, que o contratou por R$ 70 mil com um objetivo claro: encontrar “podres” do então prefeito recém-eleito, Dilador Borges. O hacker afirma ter utilizado, inclusive, o próprio computador de Cido para acessar dados pessoais de Dilador e da esposa, Deomerce.

Após invadir contas e arquivos do casal, Patrick relatou ter descoberto uma série de documentos que, segundo ele, indicariam fortes indícios de crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e envolvimento com a Operação Raio X, especialmente por meio de vínculos com o principal investigado do caso, o médico Cleudson. A conexão entre Dilador e Cleudson, inclusive, estaria registrada em contatos do iCloud do prefeito.

O hacker afirma ter entregue esse material a Cido Bicheiro, mas não recebeu o pagamento prometido. De acordo com o depoimento, Cido considerou as informações insuficientes e exigia algo de caráter mais pessoal e vexatório sobre Dilador como uma foto comprometedora, por exemplo. A partir dessa frustração, Patrick passou a extorquir Dilador Borges e sua esposa, ameaçando expor as transações suspeitas e dados bancários.

Deomerce, segundo o hacker, chegou a confirmar que os nomes dos gerentes bancários citados por Patrick, entre eles um chamado Rafael, realmente mantinham relação direta com as movimentações financeiras do casal, potencialmente ligadas a esquemas de caixa dois.