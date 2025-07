VÍDEO: Juiz é preso em flagrante; ciclista na UTI em estado grave

De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado conduzia uma caminhonete Ford Ranger quando, sob efeito de álcool e com sinais claros de embriaguez — como fala desconexa e perda de coordenação —, perdeu o controle do veículo e passou por cima da ciclista.

Uma passageira de 25 anos que o acompanhava relatou que tentava sentar no colo do condutor no momento do atropelamento. O acidente ocorreu próximo ao ponto de carga e descarga de um supermercado, local com grande fluxo de pedestres e ciclistas.

O registro da ocorrência se estendeu por toda a tarde e foi concluído no início da noite, na Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba. Exames clínicos realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) confirmaram o estado de embriaguez do acusado.