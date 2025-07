Juiz aposentado com mulher nua atropela ciclista em Araçatuba

Um juiz de Direito aposentado foi detido no final da manhã desta quinta-feira (24), em Araçatuba, após atropelar uma mulher que trafegava de bicicleta pela Avenida Waldemar Alves, na região central da cidade. O acidente ocorreu por volta das 11h, nas proximidades de um semáforo para pedestres.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o ex-magistrado conduzia uma caminhonete Ford Ranger e aguardava o sinal abrir quando a ciclista, de 31 anos, passou pela lateral do veículo. No momento em que o semáforo foi liberado, ele teria arrancado com o carro e atingido a mulher, que foi arremessada ao solo.

A vítima sofreu ferimentos graves, incluindo trauma craniano, e foi socorrida ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, onde permanece em atendimento emergencial. De acordo com a assessoria do hospital, seu estado de saúde é considerado grave.