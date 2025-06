Homem que matou pintor com disparos é condenado a 4 anos

O réu Eleandro Heiderich Felipe, de 39 anos, foi condenado a 4 anos de reclusão pelo homicídio do pintor Sidnei Pereira da Silva, de 49 anos, ocorrido em 11 de agosto de 2019, em frente a um depósito de bebidas no bairro Santana, em Birigui. A sentença foi proferida nesta terça-feira, 24, após julgamento pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Birigui.

De acordo com os autos, o crime foi cometido por meio de disparos de arma de fogo, após uma discussão entre os envolvidos. Os jurados acolheram a tese oferecida pelo Ministério Público através do promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes e também pela defesa de que seria o homicídio privilegiado quando o crime ocorre sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima, o que permitiu a redução da pena. A juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, responsável pelo caso, fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Regras que o condenado deverá cumprir

Durante a audiência admonitória, o réu foi advertido sobre as obrigações impostas pela Lei de Execução Penal e aceitou formalmente cumpri-las. As condições determinadas pela Justiça incluem: