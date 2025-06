Mulher é detida com cocaína durante abordagem no Água Branca

Durante patrulhamento no bairro Água Branca, em Araçatuba, policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram um veículo em atitude suspeita na tarde desta segunda-feira, 23. A condutora, uma mulher de 38 anos, foi flagrada com porções de cocaína no interior do automóvel.

A ocorrência levou os PMs a realizarem uma diligência complementar em uma residência apontada durante a abordagem, também no mesmo bairro. No local, foram apreendidas mais porções de droga, além de material utilizado para preparo do entorpecente e uma balança de precisão, com indícios de que o espaço servia como ponto de manipulação ou distribuição.

Diante das evidências, a mulher foi conduzida à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.