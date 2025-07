Homem é atacado a golpes de facão na frente da Ceagesp

A madrugada deste sábado (26) foi marcada por um caso brutal de tentativa de homicídio em Araçatuba. Um homem em situação de rua, identificado como Waldemar, foi violentamente atacado a golpes de facão enquanto dormia próximo à praça em frente à antiga Ceagesp. O autor do crime, também morador de rua, foi identificado como Ronaldo, conhecido como “Bambam”.

O crime ocorreu por volta das 2h35, quando uma equipe da Guarda Civil foi acionada durante patrulhamento pela Avenida Saudade. Um homem pediu ajuda, informando que um colega havia sido ferido. A equipe localizou a vítima gravemente ferida na praça situada na esquina da Rua Paulo Biagi com a Avenida Saudade.

De acordo com os relatos, tanto a vítima quanto o agressor vivem no antigo prédio da Ceagesp. Após o ataque, Ronaldo teria fugido em direção ao centro da cidade. A Guarda Municipal, com apoio de outras viaturas, iniciou buscas e localizou o suspeito na Rua Wandenkolk com a Rua São Vicente, com um corte no dedo indicador da mão direita e o facão utilizado no crime ao seu lado.