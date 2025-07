Silêncio é dever e gesto de respeito, diz defesa do juiz

A defesa do juiz de Direito aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues, envolvido no atropelamento que resultou na morte da jovem Thais Bonatti de Andrade, enviou na manhã deste domingo (27) uma nota oficial à imprensa. O comunicado, assinado pelo advogado Marcos Roberto Azevedo, manifesta pesar e solidariedade à família da vítima e justifica a ausência de declarações públicas por parte do magistrado devido ao sigilo decretado no inquérito.

“A família de Dr. Fernando manifesta profundo pesar e solidariedade à família da vítima, reafirmando o respeito absoluto à dor e ao luto”, diz o texto.

Segundo a nota, desde o ocorrido, o juiz aposentado e seus familiares têm oferecido apoio à família de Thais, que morreu na última quarta-feira (24), após ser atingida por um carro conduzido por Fernando em uma avenida da região central de Araçatuba.