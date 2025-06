Adolescente de 17 anos é morta a tiros dentro de casa 

Uma adolescente de 17 anos foi assassinada a tiros durante a madrugada de domingo, 22, dentro da residência onde morava, em Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. O principal suspeito do crime é o próprio marido da jovem, de 40 anos, que foi detido em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, identificado como marido da vitima, afirmou que havia saído por volta das 5h da manhã para buscar comida e, ao retornar, encontrou a companheira, Vitória Correia da Silva Paes, caída no chão com uma faca nas mãos. Ele ainda alegou ter ouvido disparos próximos à casa durante o trajeto.

A versão, no entanto, foi contestada pelos investigadores. A casa não apresentava sinais de invasão ou arrombamento, e relatos de familiares apontam que a vítima era frequentemente vítima de agressões e ameaças por parte do companheiro, que demonstrava comportamento violento e ciúmes excessivos.