Homem é espancado até a morte pelo próprio filho e amigo 

Um homem de 41 anos foi morto após ser violentamente agredido com um pedaço de madeira dentro de uma padaria no centro de Floreal, cidade a aproximadamente 70 km de Araçatuba, na noite do último domingo, 22. Os autores do crime seriam o próprio filho da vítima e um amigo dele, segundo informações da Polícia Civil.

A vítima chegou a ser levada com vida para a Santa Casa de Nhandeara, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação exata do homicídio ainda está sob investigação, embora relatos iniciais apontem que pai e filho mantinham uma relação conturbada há algum tempo.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante logo após o crime e devem ser apresentados à Justiça em audiência de custódia.