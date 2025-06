Identificado homem atropelado por três veículos em Birigui

A Polícia Civil identificou como Dirceu Camurça, de 56 anos, o homem atropelado no início da noite do último sábado, 21, na rodovia Gabriel Melhado, em Birigui. Ele vivia em situação de rua e foi atingido por três veículos. Dois dos motoristas fugiram do local sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o corpo caído sobre a faixa de rolamento, no sentido Brejo Alegre/Bilac. Apenas um dos motoristas, o condutor de um Jeep Renegade, permaneceu no local e relatou que seu veículo foi o segundo a atingir a vítima.

O condutor do Jeep informou que seguia no sentido Bilac/Brejo Alegre, quando sentiu um forte impacto na lateral direita do carro. Segundo ele, a vítima já havia sido atropelada por um primeiro veículo e foi lançada contra seu automóvel, sendo, na sequência, atropelada por um terceiro carro, que também fugiu.