Réu acusado de matar pintor a tiros vai a julgamento nesta terça

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, por meio do promotor Rodrigo Mazilli, vítima e acusado tinham um histórico de desentendimentos desde que um acidente de trânsito envolveu o carro de Sidnei e a motoneta de Eleandro. Apesar de um acordo inicial sobre os danos, novos conflitos surgiram, incluindo a alegação de que a vítima teria agredido a esposa do acusado, o que agravou ainda mais a tensão entre ambos.

Será julgado nesta terça-feira (24), no Fórum de Birigui , Eleandro Heiderich Felipe, acusado de assassinar o pintor Sidnei Pereira da Silva, de 49 anos, com diversos disparos de arma de fogo. O crime ocorreu em 11 de agosto de 2019, em um estabelecimento comercial na avenida Pedro Gonçalves, no bairro Jardim Santana, e causou comoção na comunidade local.

Após o homicídio, Eleandro fugiu do local e seguiu para a cidade de Buritama, onde teria jogado a arma do crime no rio Tietê. Ele foi denunciado por homicídio qualificado, com base no artigo 121 do Código Penal, e será julgado pelo Tribunal do Júri de Birigui. A sessão está prevista para começar às 9h.

O julgamento será conduzido pela 1ª Vara Criminal de Birigui e contará com a presença do promotor de Justiça Rodrigo Mazilli, além da defesa, jurados e testemunhas arroladas no processo. A sentença deve ser proferida ainda nesta terça-feira.