Detentos têm até hoje para retornar da saidinha temporária

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) aguarda o retorno de 1.479 detentos e reeducandos liberados em regime de saidinha temporária de unidades prisionais da região de Araçatuba. Os presos foram liberados a partir do dia 17 de junho e devem retornar até as 18h desta segunda-feira, 23 de junho, às respectivas unidades.

De acordo com a SAP, o benefício é concedido pelo Poder Judiciário, com base na Lei de Execução Penal, seguindo as diretrizes da Portaria DEECRIM 02/2019, em vigor no estado de São Paulo.

Os detentos foram liberados das seguintes unidades:

- Valparaíso: 805 presos

- Mirandópolis: 297

- Birigui: 187

- Araçatuba: 83

- Lavínia: 42

- Andradina: 18

Caso algum dos beneficiados não retorne no prazo, será considerado foragido e perderá automaticamente o direito ao regime semiaberto, sendo recolhido ao regime fechado caso seja recapturado.

Queda no número de beneficiados