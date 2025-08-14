Concurso oferece vagas para Araçatuba com salário de R$ 13,5 mil

O Ministério Público de São Paulo publicou, no Diário Oficial do Estado, o edital do concurso público para o cargo de analista de Promotoria 2, na especialidade agente de Promotoria. Na Macrorregião IV, que abrange Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente, estão disponíveis duas vagas imediatas.
O salário inicial é de R$ 13.581,75, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, conforme o cronograma do edital, mediante pagamento de taxa de R$ 181.
Ao todo, são 15 vagas distribuídas entre as cinco macrorregiões do estado, além de cadastro de reserva. Há oportunidades também para a Capital, Grande São Paulo, Santos, Vale do Ribeira, Campinas, Taubaté, Piracicaba, Sorocaba, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. O edital prevê reserva para candidatos com deficiência e negros.
Para participar, é necessário ter nível superior completo em qualquer área, idade mínima de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais. Homens precisam comprovar quitação com o serviço militar. Entre as atribuições, estão a realização de diligências, investigações, proteção de informações sigilosas e apoio a membros do MP em atividades externas.
O processo seletivo terá quatro fases: prova objetiva e prova dissertativa, previstas para 23 de novembro de 2025, além de investigação social e prova oral. A etapa objetiva contará com 90 questões de múltipla escolha, enquanto a dissertativa terá duas questões discursivas e uma redação técnica.
