Colisão entre carro e ônibus deixa grávida e motorista feridos

Uma colisão entre um carro e um ônibus escolar deixou uma motorista e uma passageira grávida de cinco meses feridas na noite de terça-feira, 12, na rodovia Gerson de Oliveira (SP-595), conhecida como Rodovia dos Barrageiros, em Castilho. Uma criança de 2 anos que estava no veículo não se feriu.

De acordo com informações da brigada, o acidente aconteceu quando o carro tentou atravessar a pista para fazer uma conversão e acabou sendo atingido na lateral pelo ônibus, que transportava estudantes. Nenhum dos passageiros do coletivo ficou ferido.

A motorista foi socorrida com suspeita de fratura na perna e encaminhada ao hospital, assim como a passageira, que sofreu ferimentos no rosto. A pista chegou a ser interditada, mas foi liberada após o atendimento.