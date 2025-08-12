Dois presos por exploração da prostituição em Araçatuba e Birigui

Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Investigações Gerais (DEIC/DEINTER 10 – Araçatuba), deflagrou a Operação Capitu, com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As ações ocorreram nas cidades de Araçatuba e Birigui.

A investigação teve início em julho, após denúncia feita por uma pessoa transexual que relatou ter sido atacada com golpes de facão e roubada nas proximidades de uma casa noturna em Araçatuba. Segundo apurado, os investigados R. F. S. e L. P. P. F., esta última também pessoa transexual, estariam envolvidos em um esquema de agenciamento e exploração da prostituição, impondo pagamento de diárias de R$ 150,00 para o uso de pontos específicos da cidade. Além disso, cobravam valores de pessoas que se hospedavam em residências ligadas ao grupo, sempre mediante ameaças e violência física contra os que se recusavam a pagar.

No episódio que desencadeou as investigações, a vítima e uma amiga, igualmente transexual, foram abordadas por um veículo Hyundai HB20 branco. Dele, desceu L. P. P. F., armada com um facão, enquanto R. F. S. permaneceu ao volante. L. P. P. F. exigiu o pagamento pela ocupação do “ponto” e, em seguida, subtraiu os pertences das vítimas, agredindo-as com golpes da arma branca.