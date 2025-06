Motorista é flagrado a 174 km/h em rodovia de Birigui

Durante uma fiscalização de velocidade realizada na manhã deste domingo (22), policiais rodoviários flagraram um motorista transitando a 174 km/h na rodovia SP-461, em Birigui. A infração representa um risco extremo à segurança no trânsito, tanto para o próprio condutor quanto para os demais usuários da via.

De acordo com os agentes, a velocidade máxima permitida naquele trecho da rodovia é de 90 km/h. O excesso registrado configura uma infração gravíssima, com penalidade triplicada no valor da multa — R$ 880,41 — além da suspensão do direito de dirigir.

A abordagem faz parte das ações da Operação Corpus Christi, que tem intensificado o monitoramento em estradas da região de Araçatuba com foco na preservação de vidas. A Polícia Rodoviária reforça a importância do respeito aos limites de velocidade como forma de evitar acidentes e preservar o bem mais valioso: a vida.