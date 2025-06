Frio de 5°C em Araçatuba acende alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de Araçatuba emitiu, neste sábado (21), um alerta preventivo à população devido à forte queda de temperatura prevista para os próximos dias. Segundo a previsão, a terça-feira (24) e a quarta-feira (25) devem registrar as menores temperaturas do ano na cidade, com mínimas de 5°C e 6°C, respectivamente.

O coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, reforça que, embora não se trate de uma situação de emergência, é importante redobrar os cuidados com os grupos mais vulneráveis. “Não estamos diante de um risco iminente, mas de uma mudança significativa no clima que exige atenção e preparo”, afirmou.

Entre as orientações estão o uso de roupas adequadas, boa hidratação e cautela com o uso de aquecedores. A recomendação também inclui cuidados especiais com idosos, crianças, pessoas em situação de rua e animais domésticos.