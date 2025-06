PM reformado irmão de “Marcola” é preso após acidente com morte

Segundo a apuração preliminar, o policial teria tentado desviar de um animal na pista, perdido o controle do veículo e atravessado na rodovia. O motorista da F-350 não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente com a lateral do Yaris.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o grupo de amigos havia passado o feriado prolongado em um rancho às margens do rio Tietê. O PM da reserva dirigia um Toyota Yaris com placas de Belo Horizonte, no sentido Auriflama, acompanhado de dois passageiros. Logo atrás seguia uma caminhonete Ford F-350, com placas de Campo Limpo Paulista, conduzida por A.G.F., que não possuía carteira de habilitação.

Um policial militar reformado, identificado como A. H. C., de 55 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (19) após provocar um grave acidente na Rodovia Feliciano Salles da Cunha (SP-310), em Guzolândia , que resultou na morte de um homem e deixou outras três pessoas feridas. O condutor é irmão de M. W. H. C., conhecido pelo apelido “Marcola”, ligado ao crime organizado.

O aposentado Antonio Carlos Martins Sobrinho, de 67 anos, que estava no banco traseiro do Yaris, foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Auriflama. Outro passageiro, um advogado de 59 anos, sofreu lesão com suspeita de perfuração pulmonar e foi transferido para Araçatuba. Um terceiro ocupante teve ferimentos na boca e permaneceu em observação no pronto-socorro local. O PM reformado não se feriu.

Embriaguez e arma sem porte

Durante o atendimento da ocorrência, A. H. C. foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,40 mg/l de álcool no ar alveolar, índice que configura crime de embriaguez ao volante com agravante por morte. Além disso, no interior do carro foi localizada uma pistola calibre 9 mm com 11 munições, sem porte nem documentação. A arma foi apreendida.

A prisão em flagrante foi lavrada pelo delegado plantonista Dr. Igor Alberto, na Delegacia de Auriflama. O policial permaneceu sob custódia da Polícia Militar, conforme o protocolo legal para militares, e foi encaminhado à audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (20), onde obteve liberdade provisória. A. H. C. pagou fiança no valor de R$ 7.590,00 e deverá cumprir medidas cautelares para permanecer em liberdade.