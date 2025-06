Casamentos entre pessoas do mesmo sexo crescem na região

Os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo seguem em ritmo de crescimento no Estado de São Paulo, de acordo com levantamento divulgado pela Fundação Seade. Entre 2013 e 2024, foram registrados 37.625 casamentos homoafetivos no estado. O número representa avanço significativo na participação desse tipo de união no total de casamentos, saltando de 0,7% em 2013 para 1,8% em 2024.

A maior parte dos registros envolve casais formados por mulheres, que representaram 65% dos casamentos homoafetivos realizados em 2024. A maioria dos cônjuges era solteira, com 91% entre os homens e 84% entre as mulheres. Divorciados(as) vieram em seguida, com 8% no caso dos homens e 14% entre as mulheres.

As regiões do interior do estado, incluindo Araçatuba, acompanharam esse movimento de crescimento nas uniões civis homoafetivas. Na região de São José do Rio Preto, que concentra municípios próximos como Araçatuba, a idade média ao casar entre pessoas do mesmo sexo está entre as menores do estado. Segundo a Seade, em 2024, essa foi uma das poucas regiões onde a idade média das mulheres superou a dos homens, com ambas as faixas etárias muito próximas.