Seleção para vagas em empresa de celulose será na próxima semana

O Balcão de Empregos de Araçatuba promoverá, nos dias 27 e 28 de agosto (quarta e quinta-feira), um processo seletivo para preencher vagas efetivas na Eldorado Brasil Celulose, localizada em Inocência (MS).
Os salários variam de R$ 2,6 mil a R$ 3,6 mil, com pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, Programa de Participação nos Resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, além de alojamento e transporte nos períodos de folga.
As oportunidades são para 30 mecânicos de silvicultura (R$ 3,6 mil), 10 lavadores de equipamentos florestais (R$ 2,6 mil) e 10 borracheiros de equipamentos florestais (R$ 2,7 mil).
Para concorrer, é necessário ter CNH categoria D, ensino fundamental completo, experiência na função e disponibilidade para trabalhar em regime de turno com alojamento.
Os interessados devem comparecer ao Balcão de Empregos, na avenida Waldemar Alves, 50, Bairro São Joaquim, portando currículo e documentos pessoais. Mais informações pelo telefone (18) 3607-6630.
