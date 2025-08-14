Seleção para vagas em empresa de celulose será na próxima semana

O Balcão de Empregos de Araçatuba promoverá, nos dias 27 e 28 de agosto (quarta e quinta-feira), um processo seletivo para preencher vagas efetivas na Eldorado Brasil Celulose, localizada em Inocência (MS).

Os salários variam de R$ 2,6 mil a R$ 3,6 mil, com pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, Programa de Participação nos Resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, além de alojamento e transporte nos períodos de folga.

As oportunidades são para 30 mecânicos de silvicultura (R$ 3,6 mil), 10 lavadores de equipamentos florestais (R$ 2,6 mil) e 10 borracheiros de equipamentos florestais (R$ 2,7 mil).