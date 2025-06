PM de 29 anos morre após bater de frente com caminhão em vicinal

Um grave acidente na noite de quarta-feira, 18, resultou na morte de um policial militar de 29 anos na vicinal João Pedro Rezende, em Monte Aprazível, a aproximadamente 110 km de Araçatuba. A colisão envolveu o carro dirigido pela vítima e um caminhão carregado com cana-de-açúcar.

De acordo com as informações, o policial Vinícius Othavio Piccoli Zanchini, que atuava na cidade de Planalto, estava sozinho no veículo no momento da batida. Ele chegou a ser levado com vida para a Santa Casa do município, mas não resistiu.

Segundo as informações apuradas, a colisão ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. O motorista do caminhão saiu ileso.