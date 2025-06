PM Rodoviária intensifica fiscalização no Corpus Christi

Entre os dias 18 e 22 de junho, a PMRv (Polícia Militar Rodoviária) realiza a Operação Feriado – Corpus Christi, em diversas rodovias do Noroeste paulista e da região de Araçatuba. O objetivo é garantir fluxo fluido e segurança aos motoristas que aproveitam o feriado prolongado em direção ao litoral ou destinos turísticos.

Com o esperado aumento de veículos, as equipes estarão reforçadas em locais estratégicos como pedágios, acessos a cidades turísticas e trechos com histórico de maior número de acidentes. A iniciativa começou às 13h de quarta-feira, 18, e combina fiscalização intensiva - freios, cinto, velocidade, álcool -, com ações educativas nas rodovias estaduais SP-300 (Marechal Rondon), SP-425 (Elyeser Montenegro Magalhães), SP-563 (Gabriel Melhado e Roberto Rollemberg), SP-310 (Euclides de Oliveira Figueiredo), entre outras, além de vias importantes como as vicinais Teotônio Vilela (Guatambu) entre Araçatuba e Birigui e Arnaldo Covolan, em Penápolis.

Dicas para dirigir com mais segurança

Baseadas no Comando de Policiamento Rodoviário e órgãos de trânsito, seguem orientações para uma viagem tranquila: