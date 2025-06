AEA é superada pelo Monte Azul e sofre derrota na Copa Paulista

A Associação Esportiva Araçatuba conheceu sua primeira derrota na Copa Paulista 2025 ao ser superada pelo Monte Azul por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, 18, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista. A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 1 da competição.

O gol da vitória dos donos da casa foi marcado por Reidiner, aos 6 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Rian pela direita. No primeiro tempo, o Monte Azul já havia levado perigo e teve um gol anulado por impedimento. O Araçatuba tentou reagir, criou algumas chances, incluindo um cabeceio perigoso do zagueiro Uberaba, mas parou nas defesas do goleiro adversário.

Com o resultado, as duas equipes agora somam três pontos na tabela, com o Araçatuba permanecendo na segunda colocação do grupo devido ao saldo de gols. Na estreia, o Canário havia vencido o Linense por 2 a 1 jogando em casa.