Professora é esfaqueada pelo próprio filho em surto

Uma professora de 49 anos foi socorrida no início da noite da última terça-feira, 17, em Araçatuba, após ser atingida por uma facada no antebraço direito. O autor do golpe, segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), é o próprio filho da vítima, um jovem de 19 anos diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A equipe da GCM foi acionada para atender a ocorrência na residência da família e encontrou a mulher deitada na calçada com um ferimento profundo. Dentro da casa, o rapaz estava na cozinha, vestido apenas com uma cueca, visivelmente agitado e ainda com a faca em mãos. Segundo os agentes, ao ser orientado a largar o objeto, ele obedeceu e correu para o quarto, onde passou a fazer gestos obscenos. Na sequência, foi algemado e contido.

A vítima recebeu os primeiros socorros do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada ao Pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu em observação. O rapaz, por sua vez, foi levado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o delegado entendeu que ele não possui plena capacidade de compreender a gravidade dos atos praticados. Por essa razão, ele foi liberado.