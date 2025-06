Prefeito participa da Feicorte 2025 ao lado de Bolsonaro

Bolsonaro, em discurso direcionado a uma plateia formada por produtores rurais, empresários do setor, parlamentares e jornalistas, sinalizou claramente o início das articulações para as eleições gerais de 2026.

A Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte) 2025 teve sua abertura oficial nessa terça-feira, 17, com forte presença política. O prefeito de Araçatuba , Lucas Zanatta (PL), integrou a comitiva que acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no evento realizado no Recinto de Exposições Jacob Tosello, em Presidente Prudente .

O ex-presidente fez críticas indiretas a adversários políticos e defendeu a importância de eleger “bons nomes” para cargos legislativos.

“Se não ocuparmos os espaços, o pessoal ruim toma conta”, afirmou.

Em uma alusão direta ao secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), disse: “Me deem 50% da Câmara que eu mudo o Brasil”.

Apesar da crítica, Bolsonaro reconheceu que há “gente boa” no PSD, assim como no PL, e exaltou o potencial do agronegócio nacional. “Aqui é a terra prometida do Ocidente. Quem tem um agro como o nosso?”, destacou.