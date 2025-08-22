Polícia apura incêndio e furto em Centro de umbanda e candomblé

Um centro religioso de umbanda e candomblé, localizado no bairro Vila Saudades, próximo ao centro, em Birigui, foi alvo de um incêndio na madrugada de quarta-feira, 20. O fogo comprometeu parte da estrutura do imóvel e, além dos danos materiais, o responsável denunciou o furto de diversos itens.

De acordo com informações policiais divulgadas na quinta-feira, dia 21, quando a equipe da PM chegou ao endereço, o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas. O dirigente do templo não se encontrava no local no momento do incidente.

Após a contenção do incêndio, a vítima constatou que toda a documentação da entidade foi destruída e relatou o desaparecimento de objetos religiosos, além de alimentos, como 15 quilos de carne, cartelas de ovos, arroz e garrafas de bebidas.