Mulher de 40 anos é presa por matar marido com tiro em Araçatuba

Uma trabalhadora rural de 40 anos foi presa em flagrante na noite dessa quinta-feira, 21, após atirar contra o marido, o também trabalhador rural Dirceu Scheel, de 56 anos, em frente à residência do casal, no Conjunto Habitacional Hilda Mandarino, em Araçatuba. O disparo atingiu a região da têmpora da vítima, que morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a tarde, a mulher relatou ter sido agredida e ameaçada pelo marido. Ainda segundo os registros policiais, Dirceu teria deixado um revólver calibre 38 sobre o balcão da casa. À noite, sentado em uma cadeira diante da residência, ele foi surpreendido quando a companheira pegou a arma e apontou para sua cabeça.

“Não me agride mais”, teria dito a mulher, antes de efetuar o disparo que atingiu o companheiro. O revólver foi apreendido junto com cinco munições, sendo quatro intactas e uma deflagrada.