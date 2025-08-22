Mulher de 40 anos é presa por matar marido com tiro em Araçatuba

Uma trabalhadora rural de 40 anos foi presa em flagrante na noite dessa quinta-feira, 21, após atirar contra o marido, o também trabalhador rural Dirceu Scheel, de 56 anos, em frente à residência do casal, no Conjunto Habitacional Hilda Mandarino, em Araçatuba. O disparo atingiu a região da têmpora da vítima, que morreu no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante a tarde, a mulher relatou ter sido agredida e ameaçada pelo marido. Ainda segundo os registros policiais, Dirceu teria deixado um revólver calibre 38 sobre o balcão da casa. À noite, sentado em uma cadeira diante da residência, ele foi surpreendido quando a companheira pegou a arma e apontou para sua cabeça.
“Não me agride mais”, teria dito a mulher, antes de efetuar o disparo que atingiu o companheiro. O revólver foi apreendido junto com cinco munições, sendo quatro intactas e uma deflagrada.
Após buscas nas imediações e com a informação de uma irmã da autora, que mora em Coroados, a mulher foi localizada e confessou a autoria do disparo. Ela também declarou que faz uso de drogas e que havia ingerido bebidas alcoólicas na companhia do marido no decorrer do dia.
O delegado responsável pelo flagrante, Ewerton Teodoro Bolsoni, ratificou a prisão da suspeita e representou pela decretação da prisão preventiva, diante das circunstâncias apresentadas.
Segundo a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araçatuba, não há registros de casos de violência envolvendo o casal, desde 2018, quando o sistema foi digitalizado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.