24 de agosto de 2025
CRIME

Homem é morto a tiro pela esposa em Araçatuba

Por Guilherme Renan  | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Crime ocorreu no bairro Vista Verde na noite desta quinta (21); perícia e PM atuaram no local.
Um homem foi morto com disparo de arma de fogo na noite desta quinta-feira (21), no bairro Vista Verde, em Araçatuba. De acordo com as primeiras informações, a esposa teria efetuado um tiro na cabeça do marido, que não resistiu e morreu no local.

O crime aconteceu por volta das 23h e mobilizou equipes da Polícia Militar, que preservaram a área até a chegada da perícia técnica. Ainda não há confirmação se a autora permaneceu no local ou fugiu após o disparo.

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas e esclarecer as circunstâncias do homicídio. O caso segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.

