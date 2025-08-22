Justiça decreta prisão preventiva de mulher acusada de homicídio

V.L.S.S., 40 anos, trabalhadora rural, teve a prisão preventiva decretada na manhã desta sexta-feira (22), após audiência de custódia no Fórum de Araçatuba. Ela é acusada de matar o marido, Dirceu Scheel, 56 anos, também trabalhador rural, com um disparo de revólver na noite de quinta-feira (21), em frente à residência do casal, no bairro Vista Verde.

Segundo informações apuradas, a mulher passou a noite detida em uma cela da Central de Polícia Judiciária (CPJ). Pela manhã, ao ser conduzida até a viatura que a levaria ao fórum, apresentava os olhos inchados. Familiares relataram que ela chorou durante grande parte do tempo em que aguardava a audiência.

A suspeita declarou à polícia que, ainda na tarde de quinta-feira, teria sido agredida e ameaçada de morte pelo marido com a mesma arma que, à noite, foi usada no disparo fatal. No entanto, até o momento, não há registros de ocorrência em nome dela na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.