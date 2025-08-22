Caminhoneiro flagrado cochilando antes de acidente é afastado

O motorista de uma carreta que aparece em vídeo cochilando instantes antes de causar um acidente que resultou na morte de um advogado foi afastado de suas funções até a conclusão das investigações. A colisão ocorreu na tarde de quarta-feira, 20, na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.
As imagens, captadas pelas câmeras do próprio veículo de carga, mostram o condutor, identificado como Aureliano Antonio Messias, de 58 anos, debruçado na janela, com os braços cruzados e os olhos fechados, enquanto o tráfego estava parado. Segundos depois, a carreta se movimenta e atinge a traseira do carro, que acabou prensado entre no caminhão que estava à frente.
A vítima é o advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, que estava sozinho no automóvel. O impacto foi tão forte que o carro ficou totalmente destruído, e o motorista não resistiu. O sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira, 22, no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, após velório em Mirassol.
A carreta transportava ácido sulfúrico e fazia o trajeto entre São Miguel Paulista (SP) e Três Lagoas (MS). Apesar da alegação inicial do motorista de que teria ocorrido falha nos freios, a empresa responsável pelo veículo informou que o caminhão estava em perfeitas condições de manutenção. O caso foi registrado como homicídio culposo e será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.