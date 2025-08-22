Caminhoneiro flagrado cochilando antes de acidente é afastado

O motorista de uma carreta que aparece em vídeo cochilando instantes antes de causar um acidente que resultou na morte de um advogado foi afastado de suas funções até a conclusão das investigações. A colisão ocorreu na tarde de quarta-feira, 20, na rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

As imagens, captadas pelas câmeras do próprio veículo de carga, mostram o condutor, identificado como Aureliano Antonio Messias, de 58 anos, debruçado na janela, com os braços cruzados e os olhos fechados, enquanto o tráfego estava parado. Segundos depois, a carreta se movimenta e atinge a traseira do carro, que acabou prensado entre no caminhão que estava à frente.

A vítima é o advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, que estava sozinho no automóvel. O impacto foi tão forte que o carro ficou totalmente destruído, e o motorista não resistiu. O sepultamento ocorrerá nesta sexta-feira, 22, no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, após velório em Mirassol.