Motor home da fé: pais acampam por filho entre orações e lágrimas

Há dias, um motor home estacionado discretamente em frente à Unimed de Birigui tornou-se símbolo de amor incondicional, fé e resistência. É ali que Clayton Rossi, de 50 anos, e Luciana Galinari, de 53, se abrigam todas as noites enquanto acompanham a luta do filho Alisson Ramos Galinari Rossi, de 20 anos, internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Naturais de Penápolis, eles enfrentam uma das fases mais difíceis de suas vidas. Alisson, que tem síndrome de Down, foi inicialmente diagnosticado com um problema na vesícula, mas seu quadro se agravou rapidamente. Ele passou por três cirurgias delicadas — para retirada da vesícula, do apêndice e de um coágulo no cérebro — após complicações envolvendo suspeita de infarto, AVC e dificuldades respiratórias.

“Tudo aconteceu de forma muito rápida, como um pesadelo do qual não conseguimos acordar. Vivemos um turbilhão de angústia e medo, mas nos mantemos firmes pela fé”, desabafa Clayton, que, ao lado da esposa, adotou Alisson e o irmão mais novo, Alex, de 17 anos, também com síndrome de Down.