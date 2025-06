Técnica de enfermagem é agredida em UTI Neonatal de Araçatuba

Uma técnica de enfermagem de 26 anos foi agredida e ameaçada durante o plantão na noite de segunda-feira (16), na Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba.

O episódio, que envolveu a mãe de um bebê internado há vários meses na UTI Neonatal, foi registrado como lesão corporal e ameaça em boletim de ocorrência da Polícia Civil.

De acordo com o relato da vítima, a visitante se exaltou ao questionar o ajuste de um aparelho respirador utilizado pelo filho. A profissional explicou que o equipamento estava corretamente posicionado e que afrouxá-lo poderia comprometer a respiração do paciente. A explicação, no entanto, provocou uma reação agressiva da mulher.