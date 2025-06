GCM de Araçatuba flagra motociclista com CNH cassada

Em mais uma ação de fiscalização de trânsito, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba abordou, na última segunda-feira (16), um motociclista que circulava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e o veículo em situação irregular. A ocorrência foi registrada por volta das 12h45 na Avenida Prestes Maia, no Bairro Planalto.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes visualizaram uma motocicleta sem placa traseira. O condutor também foi flagrado manuseando um aparelho celular enquanto dirigia, o que motivou a abordagem imediata.

Durante a inspeção, nada de ilícito foi encontrado e o homem colaborou com a equipe. No entanto, após consulta ao sistema, os guardas constataram que a CNH do motociclista havia sido cassada há cerca de quatro anos — o que configura infração ao artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, o licenciamento do veículo estava vencido.