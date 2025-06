Briga termina em dupla tentativa de homicídio em Pereira Barreto

Uma discussão iniciada em um mercadinho terminou em violência grave na noite do último sábado, 14, em Pereira Barreto. Por volta das 19h55, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Jardim Alvorada. Um pedreiro de 31 anos foi preso em flagrante após esfaquear dois homens durante uma briga.

Segundo o registro policial, o conflito começou após um desentendimento entre o autor e uma das vítimas no estabelecimento comercial. Mais tarde, o agressor teria procurado um conhecido, levando-o até a casa do outro envolvido. Lá, os ânimos voltaram a se exaltar e, durante a nova discussão, o pedreiro desferiu um golpe de faca no abdômen de um dos homens. O outro, que o acompanhava, acabou sendo atingido no braço de forma acidental.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital local. Um dos feridos permanece internado em estado delicado, enquanto o outro foi liberado após atendimento médico.