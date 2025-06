Homem é preso após disparar arma de fogo durante festa

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, 15, durante as comemorações do aniversário do município de Coroados, após efetuar disparos de arma de fogo em via pública. O suspeito, morador de Birigui, foi detido por policiais militares nas imediações da antiga estação de trem, próximo à praça central onde ocorria o evento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar estava posicionada estrategicamente próximo ao local do show, quando populares se aproximaram da base comunitária informando que um indivíduo havia efetuado disparos para o alto.

Diante da denúncia, os policiais realizaram patrulhamento a pé e localizaram o suspeito em um ponto abandonado. Durante a abordagem e revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida na cintura do abordado. A arma continha quatro munições deflagradas e uma intacta, porém com marcas de percussão.